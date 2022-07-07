54-летняя Карла Бруни снялась в купальнике для обложки глянца

54-летняя топ-модель, певица Карла Бруни снялась в купальнике для обложки глянцевого журнала "Madame Figaro". Она показала поклонникам снимок в личном блоге, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Выходит завтра", - отметила бывшая первая леди Франции.

Подписчики топ-модели отреагировали на публикацию и написали ей много комплиментов: "Просто божественно", "Вы очень красивая", "Такая женственная и лучезарная", "Великолепная фигура", "Богиня", - комментировали пользователи соцсети.

Артистка замужем за государственным деятелем Николя Саркози. Они познакомились в 2007 году на дипломатическом приеме, а 8 января 2008 года политик (тогда он был президентом Франции - Газета.Ru) на пресс-конференции подтвердил, что состоит в отношениях с топ-моделью и планирует на ней жениться. Свадьба пары состоялась 2 февраля 2008 года в Елисейском дворце, для Николя Саркози этот брак стал третьим. А 19 октября 2011 года у супругов родилась дочь Джулия.

Карла Бруни впервые стала матерью в 33 года, она родила сына от радиоведущего Рафаэля Энтовена. Орельену в июне исполнился 21 год.