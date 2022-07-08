Пользователи сайта Reddit перечислили самые смешные фильмы всех времен - за 22 часа тред по этой теме набрал более 5800 комментариев. Издание "Афиша Daily" составило рейтинг картин на основе лайков и комментариев, передает Day.Az.

Самой смешной лентой было названо мокьюментари Саши Барона Коэна"Борат". Этот проект назвали незабываемым и безумным, а пользователь с ником Chompobar написал, что от смеха во время просмотра он потянул мышцы.

На втором месте оказалось еще одно мокьюментари - "Реальные упыри" от Тайки Вайтити. Фильм рассказывает о жизни трех вампиров Виаго, Дикона и Владислава, которые пытаются приспособиться к современному обществу.

Третье место заняла комедия "Типа крутые легавые". Она является частью трилогии Эдгара Райта, в которую также входят картины "Зомби по имени Шон" и "Армагеддец".

В числе самых смешных фильмов пользователи Reddit также упомянули проекты "Офисное пространство", "Похождения императора", "Аэроплан", "В поисках галактики", "Монти Пайтон: Житие Брайана", "Клетка для пташек", "Мой кузен Винни", "Улика", "Космические яйца", "Рыбка по имени Ванда", "Самолетом, поездом, машиной", "SuperПерцы" и "Победители шоу".