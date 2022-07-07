Умер звезда фильма «Крестный отец» Джеймс Каан

Умер американский актер Джеймс Каан, прославившийся благодаря роли Сантино (Сонни) Корлеоне в фильме "Крестный отец". Как передает Day.Az, об этом сообщается на его странице в Twitter.

"С огромной грустью сообщаем вам о смерти Джимми вечером 6 июля. Семья ценит проявления любви и искренние соболезнования, но просит вас уважать ее частную жизнь в это трудное время", - говорится в публикации.

Причина смерти звезды "Крестного отца" не уточняется. Каан скончался в возрасте 82 лет.

Среди других известных ролей артиста - "Мизери", "Эльдорадо", "Люди дождя", "Вор", "Мост слишком далеко", "Стиратель", "Криминальная фишка от Генри" и "Путешествие в Шайло".

За роль в "Крестном отце" Каан был номинирован на "Оскар". Кроме того, он был номинантом на премии "Эмми", "Золотой глобус" и "Сатурн".