Netflix профинансирует первый фильм с Джонни Деппом после его победы в суде над бывшей супругой Эмбер Херд. Об этом сообщает DailyMail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Картина под названием "Фаворитка" будет посвящена жизни короля Людовика XV. Депп сыграет главную роль правителя Франции. Сообщается, что это первый крупный проект артиста после судебных разбирательств с бывшей женой. Последний раз знаменитость появлялась на экранах в фильме "Великий" в 2020 году.

Режиссером картины выступит Майвенн Ле Беско, ранее работавшая над фильмом "Мой король". Вместе с этим Майвенн исполнит роль любовницы Людовика XV Жанны дю Барри. Проект, съемки которого стартуют летом этого года, станет первым фильмом Деппа на французском языке.

Ожидается, что фильм выйдет в 2023 году во Франции, а спустя 15 месяцев станет доступен на платформе Netflix. По информации издания, звезда "Пиратов Карибского моря" уже получил часть гонорара в размере 20 миллионов долларов.