Фанаты обеспокоились чрезмерной худобой Полины Гагариной на новых фото в бикини

Российская поп-исполнительница Полина Гагарина взволновала фанатов чрезмерной худобой на новых фото в бикини. Соответствующий снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

35-летняя знаменитость выложила фотографию, на которой она позирует, сидя у фонтана своего загородного дома. Певица снялась в бикини бирюзового цвета. При этом на кадре видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы распущены. "Мой дом - моя крепость! Это утверждение стало абсолютно моим. Как только я захожу домой, начинается восстановление. Мое место силы!" - подписала звезда публикацию, которая набрала более 21 тысячи лайков.

В комментариях фанаты выразили свое беспокойство по поводу чрезмерной худобы артистки. "Похоже, в этой крепости вас не сильно кормят, Полина!", "Да уж покушать вам не мешает чуть-чуть", "Да, немного поправиться не мешало бы", "Дом, конечно, хороший, но вы худенькая очень", "Долой стереотипы! Полина, поправляйся в теле: бедра, ножки и так далее", - высказывались они.