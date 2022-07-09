Наоми Кэмпбелл получила звание доктора наук

Модель Наоми Кэмпбелл получила докторскую степень в Университете искусств в Лондоне (UCA), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Она вышла на сцену во время церемонии вручения дипломов студентам и магистрантам университета в лондонском Royal Festival Hall. Модель очень эмоционально принимала награду, которая стала признанием за ее вклад в работу мировой индустрии моды.

"Для меня большая честь быть сегодня здесь. Я просто вспоминаю о том, что вчера в это время я была на подиуме", - сказала она со сцены.

На церемонии Н.Кэмпбелл была одета в традиционную шапочку и мантию, но после официальной части она отправилась фотографироваться с президентом UCA Баширом Маху и продемонстрировала свой костюм.

Вместе с Н.Кэмпбелл на церемонии присутствовала ее мама, Валери Моррис.