Американская модель: Если ты красивая, люди не воспринимают тебя всерьез

31-летняя американская модель, звезда Instagram и в прошлом девушка Playboy Линдси Пелас рассказала, что сексуальная внешность приносит ей не только восхищение и любовь поклонников, но и постоянный стресс, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Она пожаловалась, что из-за яркой внешности и восьмого размера груди люди часто принимают ее за "неотесанную тупицу".

"Если ты красивая, тебя не воспринимают всерьез. Быть сексуальной - клеймо, люди не понимают, что я больше, чем моя грудь. В моей жизни было много случаев, когда мне приходилось доказывать, что я умная и талантливая, а не просто красивая", - сказала она.

Линдси Перса выразила возмущение тем, что у людей сложился стереотип - "если ты красивая, значит ты глупая", и это клише продолжают продвигать в фильмах, журналах и книгах. Модель добавила, что ее оскорбляет то, что это работает только относительно женщин.

"Почему никто не считает, что Дуэйн Дуглас Джонсон или Марк Уолберг глупые? Почему, когда Джастин Бибер выкладывает фото с голым торсом, то он выглядит мило? А если то же самое делает женщина, то она сразу тупая блондинка?" - возмутилась модель.