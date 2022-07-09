Беременная Регина Тодоренко пришла в шок от веса будущего ребенка на УЗИ

Беременная телеведущая Регина Тодоренко пришла в шок от веса будущего ребенка, который узнала на УЗИ. Она попросила подписчиков морально поддержать ее и пожелать удачи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Пожелайте мне удачи. Ребенок на УЗИ - 5кг. С ума сойти", - сообщила артистка в Telegram-канале.

Регина Тодоренко неоднократно признавалась в личном блоге, что устала от беременности, которая дается ей нелегко. Последнюю неделю телеведущая пыталась естественным путем стимулировать схватки. Она рассказывала, что заставляла себя проходить не менее 10 тыс. шагов в день, однако роды так и не начались.

Регина Тодоренко в 2018 году вышла замуж за певца Влада Топалова, у супругов подрастает трехлетний сын Михаил. Артистка сообщила о грядущем пополнении в семье в марте 2022 года, тогда знаменитость появилась на съемках шоу "Маска" в платье нюдового оттенка, не скрывающем ее изменившейся фигуры. Телеведущая по-прежнему не знает пол будущего ребенка, поскольку решила устроить себе сюрприз.