Ферхат Гёчер выступит в Баку - ВИДЕО
Звезда турецкой эстрады и автор песен Ферхат Гёчер со своим оркестром выступит в Баку с концертом Live, посвященным Гурбан байрамы, сообщает Day.Az.
Ферхат Гёчер - выпускник Стамбульского медицинского университета, вокального факультета Государственной консерватории Стамбульского университета, был солистом Государственного театра оперы и балета Стамбула. В 2012-2014 годах являлся Послом доброй воли ЮНИСЕФ в Турции.
Праздничный вечер начнется в 20:00 10 июля и пройдет в ресторане Şazeli Bahçe, который находится в пригороде Мардакян - Dalga Beach Aquapark Resort.
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