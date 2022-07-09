Лайма Вайкуле о Маргарите Симоньян: "Скатилась к банальному словесному поносу"

Последние сутки в российской общественности то и дело, что обсуждают провокационное высказывание Маргариты Симоньян о личной жизни Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Со своим словом о происходящем выступила и Лайма Вайкуле, передает Day.Az со ссылкой на starhit.ru.

Лайма Вайкуле много лет дружит с Аллой Борисовной и ее семьей. И, конечно же, то, что позволила себе публично сказать Маргарита Симоньян о близких ей людях, очень разозлило певицу.

"За последние сутки я получила так много возмущенных сообщений из разных концов мира, что не вижу возможности промолчать. Я очень приблизительно знала, кто такая Маргарита Симоньян. Теперь знаю. Это человек, пренебрегающий любыми нормами морали и этики, и которого я с этой минуты считаю совершенно нерукопожатным", - написала Вайкуле в личном блоге.

68-летняя артистка также поделилась своими догадками, мол, почему же Симоньян решила так жестко пройтись по знаменитой паре: "Я хорошо знаю Аллу Пугачеву и Максима Галина. Создается впечатление, что по каким-то причинам Симоньян переполняет чувство ненависти к этой абсолютно счастливой и гармоничной паре".

"Умышленное унижение чести и достоинства их семьи, высказанное в столь неприличной форме, демонстрирует вашу профессиональную и человеческую несостоятельность", - добавила блондинка.

Исполнительница напоследок обратилась к Симоньян: "Вы в своем уме, Маргарита? Вы же совсем не знаете этих людей! Удивляет также, что вы позволили себе, выступая на федеральном канале и рассуждая на серьезные темы, скатиться к банальному словесному поносу".