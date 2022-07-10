64-летняя Шэрон Стоун порадовала своих фанатов

Американская актриса Шэрон Стоун порадовала фанатов, позируя в бассейне в раздельном бикини, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Соответствующий снимок и комментарии появились на ее официальной странице в Instagram.

На опубликованном фото 64-летняя знаменитость позирует со стилистом Пэрисом Либби, лежа в бассейне. При этом звезда кинокартины "Основной инстинкт" снялась в раздельном бикини с леопардовым принтом серого цвета и солнечных очках.

Фанаты восхитились внешним видом Стоун и отметили, что она находится в отличной форме. "Ты выглядишь потрясающе как и всегда", "Невероятная!", "Очень горячо! Отличная фигура в такие-то годы", "Заставляешь мужчин в комментариях поволноваться", "Какой шикарный вид и какая шикарная Шэрон Стоун!" - высказывались они.