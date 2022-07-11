Режиссер Джулиус Она снимет четвертую часть "Капитана Америки"
Американский режиссер нигерийского происхождения Джулиус Она снимет четвертую часть франшизы "Капитан Америка" для Marvel Studious, сообщает The Hollywod Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Актер Энтони Маки вернется в фильм в роли Сэма Уилсона, которому Стив Роджерс (Крис Эванс) передал щит Капитана Америки в ленте "Мстители: Финал". Вероятно, в будущей ленте покажут, как С.Уилсон справляется со своей задачей по защите и спасению мира. При этом неизвестно, будет ли в будущем проекте играть первый Капитан Америка - Крис Эванс.
Сценарий к четвертой части напишут создатель сериала об С.Уилсоне "Сокол и Зимний солдат" Малкольм Спэллман и штатный сценарист шоу Далан Муссон.
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