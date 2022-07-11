Кейт Мара рассказала, что беременна и ждет второго ребенка

Артисты Кейт Мара и Джейми Белл ждут второго ребенка. Информацию подтвердил представитель Мары изданию The Hollywood Reporter, передает Day.Az.

Актриса сама вышла в прямой эфир социальной сети, чтобы сообщить новость. "На этой фотографии нас трое", - написала Мара рядом с фотографией, на которой она и Белл держатся за руки.

У Мара и Белл появилась на свет первая общая дочь в 2019 году: "Пару недель назад у нас родился ребенок... Вот ее ноги", - написала тогда Мара в социальной сети, поделившись фотографией ног младенца. Пара держала ее имя в тайне.

После знакомства на съемках "Фантастической четверки" пара начала встречаться в 2015 году. В 2017 году пара обручилась и через шесть месяцев поженилась.

Во время выступления на The Late Late Show с Джеймсом Корденом Белл рассказал об их "маленькой и интимной" церемонии. "На самом деле мы поженились прямо через дорогу от нашего дома. Я буквально проснулся в своей постели и пошел через улицу, и у нас была церемония", - рассказал Белл. У него также есть сын от бывшей жены Эван Рэйчел Вуд.