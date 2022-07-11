Жерар Пике расстался с официанткой, с которой изменил Шакире

35-летний защитник испанской "Барселоны" Жерар Пике расстался с официанткой, из-за которой расстался с Шакирой, передает Day.Az со ссылкой на allsport-news.net.

Отмечается, что Жерар хочет наладить хорошие отношения с певицей. Ранее сообщалось, что бывшие партнеры готовятся к суду из-за опеки над их сыновьями - Миланом и Сашей.

Сейчас Пике и Шакира стремятся прийти к согласию и пониманию будущего своих детей. Но они все еще расходятся во взглядах относительно того, где семья должна жить: игрок хочет, чтобы Шакира и их дети остались в Барселоне, а поп-звезда намерена переехать в Майами.

Шакира и Жерар Пике были вместе 11 лет, но официально брак не зарегистрировали.