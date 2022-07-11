Меган Маркл устроила скандал, обвинив принца Гарри в измене

Меган Маркл обвинила своего супруга принца Гарри в измене. Все началось с того, что герцогиня Сассекская нашла у него в телефоне смс-сообщение от другой женщины. Там было написано "увидимся позже".

Согласно информации, после этого Маркл устроила мужу грандиозный скандал. Как передает Day.Az, об этом рассказал источник, близкий к королевской семье. Теперь Меган опасается того, как будет выглядеть "скандал с изменой".

Два года назад принц Гарри и его супруга переехали из Великобритании в США. В июне 2022 года они вернулись в Соединенное королевство, где прошло празднование платинового юбилея царствования королевы Елизаветы II. При этом эксперты отмечают, что наследник выглядел "глубоко несчастным" во время благодарственной службы в лондонском соборе Святого Павла.

По словам королевского эксперта Нила Шона, принц явно "не доволен своей новой судьбой", Гарри скучает по старой жизни, и "это яркое напоминание о том, от чего он ушел".