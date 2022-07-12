Дочь Хайди Клум прошлась по подиуму в корсете и кружевах

Дочь Хайди Клум Лени вышла на подиум на показе Dolce & Gabbana в Италии. Она предстала в смелом образе - черной кружевной блузе, корсете и короткой юбке, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За 18-летней Лени Клум наблюдала ее мать, находившаяся среди гостей показа. Позже она поделилась совместными снимками в своих соцсетях. "Удачи моей малышке", - подписала снимки Хайди.

Показ проходил на площади Пьяцца-дель-Дуомо на Сицилии, а модели демонстрировали новую коллекцию итальянского Дома на ступенях собора Санта-Мария-дель-Фьоре. Среди гостей показа были замечены Хелен Миррен, Мэрая Кэри, Шэрон Стоун и Люпита Ньонго.

В прошлом году Хайди Клум дала интервью журналу People, в котором поделилась своими опасениями по поводу модельной карьеры дочери и призналась, что считает ее "слишком юной" для того, чтобы быть в центре внимания.