https://news.day.az/showbiz/1478172.html Ирина Шейк снялась в рекламе купальников бренда Бейонсе - ФОТО
Ирина Шейк снялась в рекламе купальников бренда Бейонсе - ФОТО
36-летняя модель российского происхождения Ирина Шейк снялась в рекламной кампании пляжной одежды Ivytopia, созданной певицей Бейонсе в сотрудничестве с брендом Adidas, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Самым ярким из пляжных образов стал неоново-салатовый: спортивный топ, высокие трусы-стринги и туника дополнены лодочками на шпильке такого же цвета.
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