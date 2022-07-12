Ирина Шейк снялась в рекламе купальников бренда Бейонсе

36-летняя модель российского происхождения Ирина Шейк снялась в рекламной кампании пляжной одежды Ivytopia, созданной певицей Бейонсе в сотрудничестве с брендом Adidas, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Самым ярким из пляжных образов стал неоново-салатовый: спортивный топ, высокие трусы-стринги и туника дополнены лодочками на шпильке такого же цвета.