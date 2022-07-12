Звезда «Настоящих домохозяек» признала себя виновной в уголовном деле о мошенничестве

Актриса сериала "Настоящие домохозяйки Солт-Лейк-Сити" Джен Шах признала себя виновной по обвинению в мошенничестве, связанном с предполагаемой схемой телемаркетинга.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Variety со ссылкой на судебные документы.

Шах, которая ранее не признавала себя виновной по предъявленным обвинениям, подала заявление в федеральный суд Манхэттена за неделю до запланированного судебного разбирательства, которое должно было начаться 18 июля. Соглашение о признании вины актрисы предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 14 лет.

Звезда "Настоящих домохозяек" и другие ранее обвинялись в мошенничестве в отношении сотен пожилых людей с помощью широкомасштабной схемы телемаркетинга в США. В дополнение к сроку за решеткой соглашение о признании вины требует от Шах возмещения ущерба в размере более $9 млн долларов пострадавшим.

Вынесение приговора назначено на 28 ноября.