Лепс заявил, что его не пускают в Лондон

Певец Григорий Лепс рассказал, что столкнулся с невозможностью выступить за границей. Его слова цитирует WomanHit, передает Day.Az.

В частности, артист не сможет поехать с концертом в Лондон. После четырех месяцев рассмотрения документов Лепсу отказали в получении визы. "Наш любимый город, но меня уже туда не пускают", - поделился он.

В следующем году Лепс планировал провести концертный тур по Германии. Сейчас выступления певца находятся под вопросом. Концерты уже несколько раз переносились в связи с пандемией коронавируса. "Учитывая современные реалии и то, что происходит в мире, который сошел с ума, не знаю, как это будет. Но я всегда готов: чемодан у меня всегда собран, могу и без него поехать", - рассказал артист.