Аферист выдал себя за Керема Бурсина и выманил у москвички 2 миллиона

Жительница Москвы стала жертвой виртуального мошенника, выдававшего себя за известного турецкого актера Керема Бурсина.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, работавшей в библиотеке москвичке в директ написал мошенник, выдавший себя за популярного актера турецких сериалов Керема Бурсина - он завалил женщину комплиментами и попросил оплатить ее пересылку контейнера с вещами из Стамбула в Москву.

В качестве компенсации мошенник предложил библиотекарше забрать себе любую вещь из посылки - москвичка последовала инструкции мошенника и несколько раз вносила переводы на указанный им счет, после того как сумма достигла 2 миллионов рублей (более 52,4 тыс. манатов), "актер" исчез, а женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в правоохранительные органы.

Керем Бурсин известен по ролям в таких проектах, как "Постучись в мою дверь", "В ожидании солнца", "Дело чести", "Этот город последует за тобой" и "Великолепная двойка".