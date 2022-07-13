Стали известны номинанты на Emmy - СПИСОК
Сериал "Наследники" (Succession) от студии HBO лидирует по числу номинаций на телевизионную премию Emmy, которая будет вручаться в 74-й раз 12 сентября.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, список номинантов опубликован во вторник на сайте премии.
"Наследники" представлен в 25 номинациях, в том числе одной из основных - за звание лучшего драматического сериала, а также 14 актерских категориях. Конкуренцию ему составляет сериал "Тед Лассо" (Ted Lasso, 2020 - н. в.), представленный в 20 категориях. Он поборется за главную награда среди комедийных сериалов. "Белый лотос" (White Lotus, 2021-2022) также претендует на победу в 20 категориях, в том числе за звание лучшего минисериала.
Луший драматический сериал:
- "Наследники" (Succession)
- "Лучше звоните Солу" (Better Call Saul, 2015 - н. в.)
- "Эйфория" (Euphoria, 2019 - н. в.), "Озарк" (Ozark, 2017-2022)
- "Разделение" (Severance, 2022 - н. в.)
- "Игра в кальмара" (Squid Game, 2021)
- "Очень странные дела" (Stranger Things, 2016 - н. в.)
- "Шершни" (Yellowjackets, 2021 - н. в.)
Лучший комедийный сериал:
- "Тед Лассо" (Ted Lasso, 2020 - н. в.)
- "Начальная школа "Эбботт" (Abbott Elementary, 2021 - н. в.)
- "Барри" (Barry, 2021 - н. в.)
- "Умерь свой энтузиазм" (Curb Your Enthusiasm, 2000 - н. в.)
- "Хитрости" (Hacks, 2021 - н. в.)
- "Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel, 2017 - н. в.)
- "Убийства в одном здании" (Only Murders in the Building, 2021 - н. в.)
- "Чем мы заняты в тени" (What We Do in the Shadows, 2019 - н. в.)
Лучший минисериал:
- "Белый лотос" (White Lotus, 2021-2022)
- "Ломка" (Dopesick, 2021)
- "Выбывшая" (The Dropout, 2022)
- "Изобретая Анну" (Inventing Anna, 2022)
- "Пэм и Томми" (Pam & Tommy, 2022)
Лучшая драматическая актриса:
- Джоди Комер ("Убивая Еву", Killing Eve)
- Сандра О ("Убивая Еву")
- Лора Линни ("Озарк")
- Мелани Лински ("Шершни")
- Риз Уизерспун ("Утреннее шоу", The Morning Show)
- Зендея ("Эйфория")
Лучший драматический актер:
- Брайан Кокс ("Наследники")
- Джереми Стронг ("Наследники")
- Ли Джон-джэ ("Игра в кальмара")
- Боб Оденкёрк ("Лучше звоните Солу")
- Адам Скотт ("Разделение")
Премия Emmy, представляющая собой статуэтку крылатой женщины с моделью атома в руках, присуждается Академией телевизионных наук и искусств США за передачи прайм-тайм, транслируемые в вечерние часы самого активного просмотра. Церемония вручения наград состоится 12 сентября, ее будет транслировать с 20:00 (03:00 мск 13 сентября) телекомпания NBC.
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