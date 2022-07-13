Как бы прошла битва Тора в Азербайджане

В Park Cinema состоялся специальный показ фильма "Тор: любовь и гром", сообщает Day.Az.

В мероприятии приняли участие представители СМИ, блогеры, деятели культуры и искусства. По традиции Park Cinema подготовил специальное шоу для фанатов Marvel. На показе с ноткой юмора было продемонстрировано, как бы прошла битва Тора - повелителя молний в Азербайджане. На мониторах даже был показан бой местных знаменитостей Кянана М.М. и Марка Кима с Тором на платформе TikTok.

"Тор: любовь и гром" - американский супергеройский фильм, основанный на персонаже комиксов Marvel Торе, созданный Marvel Studios. Является уже четвертым фильмом о супергерое Торе. Режиссером и автором сценария выступил Тайка Вайтити. Крис Хемсворт исполнил роль Тора; также в фильме сыграли Кристиан Бейл, Тесса Томпсон, Джейми Александр, Тайка Вайтити, Рассел Кроу и Натали Портман.

По сюжету Тор объединяется с Валькирией (Томпсон), Коргом (Вайтити) и Джейн Фостер (Портман), ставшей Могучим Тором, чтобы помешать Горру (Бейл) уничтожить все вокруг.

Зрители могут посмотреть фильм "Тор: любовь и гром" для более объемного и реалистичного изображения в зале IMAX в Park Cinema Flame Towers. Насладиться объемным звуком можно в зале Dolby Atmos в Park Cinema Метропарк, а четким изображением - в зале Park Cinema LaserR в ТЦ Парк Бульвар. Специально для любителей загородного отдыха - Park Cinema Zaqulba Mall. Также новый филиал Park Cinema Aygun Mall будет радовать зрителей более выгодными ценами.