Том Джонс в последний момент отменил концерт в Будапеште из-за болезни

82-летний британский эстрадный певец Том Джонс вышел на связь с поклонниками после того, как ему пришлось отложить концерт в Будапеште (Венгрия), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

12 июля концерт был отменен в последний момент и перенесен на 16 августа. В СМИ ходили слухи о том, что перед концертом он упал в обморок, которые Джонс поспешил опровергнуть. "Я совершил перелет из Великобритании в Будапешт и проснулся с больным горлом. Врач диагностировал вирусный ларингит и строго рекомендовал воздержаться от выступления, прописал отдых и лекарства", - цитирует Тома Джонса NME.

Джонс выразил надежду, что воспаление вскоре пройдет и он сможет продолжить свой летний тур. Его следующее выступление должно состояться в Люксембурге 14 июля.