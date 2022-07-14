Актер Брэдли Купер встречается с помощницей Хилари Клинтон?

Актер Брэдли Купер предположительно встречается с политической активисткой, помощницей Хилари Клинтон, Хумой Абедин. Как передает Day.Az, об этом сообщает американский портал Page Six со ссылкой на анонимные источники.

По словам инсайдеров, Абедин и Купер уже несколько месяцев тайно встречаются. Знаменитостей познакомила главный редактор модного журнала Анна Винтур.

Также один из источников отметил, что Хума сообщила своим друзьям о новом романе, но не стала называть имя возлюбленного. Сами звезды никак не комментируют свою личную жизнь.

Напомним, Брэдли несколько лет был вместе с российской моделью Ириной Шейк. В 2017 году у них родилась дочь Лея. Помощница Хилари же была замужем за политиком Энтони Винером. У бывших супругов есть сын.