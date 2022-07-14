Леди Гага наняла охрану для своего гардероба

Леди Гага наняла команду охраны, которая будет защищать гардероб певицы во время предстоящего мирового турне Chromatica Ball, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно информации, несколько костюмов для предстоящего турне разработала лично Донателла Версаче. Для этой самой одежды певица и наняла круглосуточную охрану.

"Дизайнерские наряды, включая костюмы от Versace, которые будет носить Леди Гага, бесценны, потому что они сделаны специально для нее. Эта одежда будет охраняться 24 часа 7 дней в неделю, так как она очень ценная, и Леди Гага не хочет, чтобы кто-то повредил ее", - рассказал близкий к певице источник.

Он добавил, что, поскольку Леди Гага очень любит менять костюмы, охранникам приходится следить за огромным количеством одежды.