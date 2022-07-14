https://news.day.az/showbiz/1478645.html Суд отказал Эмбер Херд в пересмотре вердикта по ее тяжбе с Джонни Деппом
Суд отказал Эмбер Херд в пересмотре вердикта по ее тяжбе с Джонни Деппом
Утверждения бывшей жены актера о том, что она подвергалась бытовому насилию, ранее были признаны клеветой, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Суд в штате Вирджиния отказал в пересмотре вынесенного в начале июня вердикта, согласно которому были признаны клеветой утверждения американской актрисы Эмбер Херд - бывшей жены актера Джонни Деппа - о том, что она подвергалась бытовому насилию.
Соответствующее ходатайство подали в начале текущего месяца адвокаты Херд. Они настаивали на том, что процесс прошел с нарушениями и должен быть проведен заново. Суд посчитал, что значимых нарушений не было.
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