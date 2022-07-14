Максим Галкин показал, как отдыхает с Кристиной Орбакайте в Юрмале

Телеведущий, юморист Максим Галкин показал в личном блоге, как отдыхает с Кристиной Орбакайте в Юрмале. Шоумен и его жена, певица Алла Пугачева, с начала июля находятся с детьми в Латвии, а несколько дней назад к ним прилетела и дочь артистки с семьей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Максим Галкин опубликовал в соцсетях видеоролик, который снимал вместе с восьмилетним сыном Гарри. Они показали, как гуляли по парку, съезжали с водной горки, катались на велосипеде и встречали закаты на пляже. Кристина Орбакайте официально не сообщала поклонникам, что улетела из России, однако в соцсетях певица делилась фотографиями с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией из парка в Латвии.

Максим Галкин и Алла Пугачева с двойняшками Гарри и Елизаветой улетели в Израиль практически сразу после начала спецоперации России в Украине. По словам юмориста, он покинул страну из-за возникших финансовых трудностей в связи с отменой его концертов. Телеведущий попросил не упрекать его в предательстве и подчеркнул, что продолжает с трепетом относиться к российскому зрителю и хочет снова выступать перед соотечественниками.