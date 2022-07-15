https://news.day.az/showbiz/1478944.html Роза Зергерли: За 300-400 тысяч долларов станцую лучше Бейонсе - ВИДЕО
Роза Зергерли: За 300-400 тысяч долларов станцую лучше Бейонсе - ВИДЕО
Певица Роза Зергерли привлекла внимание своей претенциозностью.
Как сообщает Day.Az, это произошло в эфире очередного выпуска программы Xəbər-ətər на телеканале ARB, гостьей которой она стала.
"Пусть выложат 300-400 тысяч долларов, станцую получше Бейонсе", - безапелляционно заявила она.
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