Роза Зергерли: За 300-400 тысяч долларов станцую лучше Бейонсе
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Певица Роза Зергерли привлекла внимание своей претенциозностью.

Как сообщает Day.Az, это произошло в эфире очередного выпуска программы Xəbər-ətər на телеканале ARB, гостьей которой она стала.

"Пусть выложат 300-400 тысяч долларов, станцую получше Бейонсе", - безапелляционно заявила она.