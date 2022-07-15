Тимати станет одним из владельцев Starbucks в России

Совладельцами Starbucks в России станут ресторатор Антон Пинский, рэпер Тимати (Тимур Юнусов) и холдинг "Синдика", принадлежащий сенатору Арсену Канокову. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает Day.Az.

Отмечается, что сделка по продаже российских активов Starbucks находится в завершающей стадии. Новые владельцы получат право аренды на все 130 помещений сети, в которых трудоустроены около 2000 человек.

По данным портала, зеленый логотип, и технологии ушедшей компании использоваться не будут. Также измениться название компании.