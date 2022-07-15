https://news.day.az/showbiz/1478988.html Тимати станет одним из владельцев Starbucks в России
Тимати станет одним из владельцев Starbucks в России
Совладельцами Starbucks в России станут ресторатор Антон Пинский, рэпер Тимати (Тимур Юнусов) и холдинг "Синдика", принадлежащий сенатору Арсену Канокову. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает Day.Az.
Отмечается, что сделка по продаже российских активов Starbucks находится в завершающей стадии. Новые владельцы получат право аренды на все 130 помещений сети, в которых трудоустроены около 2000 человек.
По данным портала, зеленый логотип, и технологии ушедшей компании использоваться не будут. Также измениться название компании.
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