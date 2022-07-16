Apple снимет сериал про Энцо Феррари

Американский стриминговый сервис Apple TV+ снимет сериал, посвященный знаменитому итальянскому гонщику и основателю компании Ferrari Энцо Феррари. Для участия в проекте пригласили создателя "Острых козырьков" Стивена Найта и режиссера Стефано Соллима. Кроме того, продюсированием сериала займутся Паоло Соррентино и Лоренцо Мьели, которые готовили сериал "Молодой папа", передает Day.Az со ссылкой на motor.ru.

В основу сюжета ляжет книга Ferrari Rex Луки Даль Монте, которая посвящена пяти годам жизни Энцо Феррари. В тот период автогонщик переживал трагическую гибель своего первого ребенка по имени Дино. Параллельно итальянскую команду покинула главная звезда Хуан Мануэль Фанхио. Это событие Феррари воспринял как предательство. Однако Энцо не остановился и собрал новую команду из пяти молодых пилотов.

Согласно официальному описанию, в центре внимания окажется невероятный человек, который посвятил себя созданию самого быстрого гоночного автомобиля в истории. Слоган будущего сериала звучит так: "Пять лет. Пять водителей. Пять смертей. Одно испытание. Во имя страсти, в погоне за скоростью".