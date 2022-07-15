Бритни Спирс парализовала полосу движения

Бритни Спирс создала опасную ситуацию на одной из дорог Калифорнии, когда в машине, которой она управляла, закончился бензин, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно отчету Калифорнийского дорожного патруля, артистка ехала на белом "Мерседесе". Когда в машине закончился бензин, она заблокировала третью полосу движения: диспетчер получил сообщение о заглохшем автомобиле и отправил сотрудников на место происшествия.

Полицейские помогли певице сдвинуть машину с трассы и оказали ей моральную поддержку. Вскоре на место происшествия прибыл супруг певицы Сэм Асгари и подтвердил, что с ней все в порядке.

"Оказавшись в безопасном месте, миссис Спирс сообщила, что с ней все в порядке, и поблагодарила сотрудников патруля за помощь", - говорится в сообщении.