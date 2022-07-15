https://news.day.az/showbiz/1479096.html Джулианна Мур возглавит жюри Венецианского кионфестиваля
Джулианна Мур возглавит жюри Венецианского кионфестиваля
Американская актриса Джулианна Мур возглавит международное жюри Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В жюри к ней присоединятся аргентинский режиссер Мариано Кон, итальянский режиссер Леонардо ди Констанцо, испанский режиссер Родриго Сорогоен, французская кинематографистка Одри Диван, иранская актриса Лейла Хатами, японский писатель Кадзуо Исигуро.
79-й Международный Венецианский кинофестиваль пройдет с 31 августа по 10 сентября.
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