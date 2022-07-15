У звезды «Игры престолов» Софи Тернер родилась дочь

У звезды сериала "Игра престолов" Софи Тернер родилась дочь от музыканта Джо Джонаса, для супругов девочка стала вторым ребенком. Представители пары подтвердили изданию People эту информацию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Джо и Софи рады объявить о появлении на свет их девочки", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте таблоида.

Супруги пока не раскрывают имя дочери, а также точную дату ее рождения. Поклонники подозревают, что актриса родила ребенка еще в начале июля и уже находится дома.

Свою вторую беременность звезда "Игры престолов" подтвердила в конце марта 2022 года, появившись на традиционной вечеринке после вручения наград премии "Оскар", которую проводит журнал Vanity Fair. Тогда для выхода в свет она выбрала платье в пол алого цвета от Louis Vuitton, подчеркнувшее ее округлившийся живот.

Софи Тернер вышла замуж за Джо Джонаса в июне 2019 года, а в июле 2020 года артисты впервые стали родителями. У супругов появилась на свет дочь, которую они назвали Уиллой.