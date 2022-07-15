Лепс рассказал, на что любит тратить заработанные деньги

Певец Григорий Лепс в разговоре с изданием StarHit рассказал, на что любит тратить деньги "в свое удовольствие", передает Day.Az.

"На детей, на зарплату сотрудникам своего продюсерского центра, делаю аранжировки, покупаю песни, помогаю людям в меру своих сил", - признался Лепс.

Он также отметил, что иногда покупает вещи для себя: например, джинсы или туфли. Певец добавил, что перестал массово скупать очки. По словам Лепса, этих аксессуаров у него накопилось около 400 штук. Он напомнил о наличии собственной фирмы, которая производит "золотые очки". Лепс "раздаривает" их своим друзьям и коллегам по шоу-бизнесу.