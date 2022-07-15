https://news.day.az/showbiz/1479128.html Лепс рассказал, на что любит тратить заработанные деньги
Лепс рассказал, на что любит тратить заработанные деньги
Певец Григорий Лепс в разговоре с изданием StarHit рассказал, на что любит тратить деньги "в свое удовольствие", передает Day.Az.
"На детей, на зарплату сотрудникам своего продюсерского центра, делаю аранжировки, покупаю песни, помогаю людям в меру своих сил", - признался Лепс.
Он также отметил, что иногда покупает вещи для себя: например, джинсы или туфли. Певец добавил, что перестал массово скупать очки. По словам Лепса, этих аксессуаров у него накопилось около 400 штук. Он напомнил о наличии собственной фирмы, которая производит "золотые очки". Лепс "раздаривает" их своим друзьям и коллегам по шоу-бизнесу.
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