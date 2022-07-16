https://news.day.az/showbiz/1479379.html Киану Ривз захотел сыграть Бэтмена
Киану Ривз захотел сыграть Бэтмена
Канадский актер Киану Ривз захотел сыграть постаревшего Бэтмена. Он заявил, что был бы рад появиться в образе Брюса Уэйна на экране, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Недавно актер озвучил этого персонажа в анимационной ленте DC League of Super Pets ("Суперпитомцы").
"Я люблю Бэтмена. Люблю его в комиксах, в фильмах, поэтому получить возможность озвучить, сыграть Бэтмена - это здорово", - сказал Ривз.
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