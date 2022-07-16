Киану Ривз захотел сыграть Бэтмена

Канадский актер Киану Ривз захотел сыграть постаревшего Бэтмена. Он заявил, что был бы рад появиться в образе Брюса Уэйна на экране, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Недавно актер озвучил этого персонажа в анимационной ленте DC League of Super Pets ("Суперпитомцы").

"Я люблю Бэтмена. Люблю его в комиксах, в фильмах, поэтому получить возможность озвучить, сыграть Бэтмена - это здорово", - сказал Ривз.