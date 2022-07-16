Из дома экс-невестки Метанет Искендерли совершена кража

Из дома Джананы (Айнур) Гамидовой, бывшей невестки заслуженной артистки Метанет Искендерли, совершена кража.

Как передает Day.Az, об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях.

Так, Дж.Гамидова, находящаяся в настоящее время за границей в связи с лечением, поделилась публикацией, в которой попросила помочь ей поймать вора, укравшего из ее дома телевизор.

"Пусть все теперь узнают этого вора. Надеюсь, что этого бессовестного поймают. Мой помощник должен был сегодня сдать этот дом, но когда он вошел туда, то увидел, что телевизора нет. Вор забрал ключ из магазина и проник в квартиру", - говорится в публикации.