Донателла Версаче почтила память брата

Модельер Донателла Версаче посвятила пост в Instagram своему покойному брату Джанни в пятницу, 15 июля, в день 25-летия со дня его убийства. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Креативный директор дома Versace выложила несколько фотографий с братом.

"25 лет скучаю по тебе, Джанни. Каждый день я хочу, чтобы ты по-прежнему был рядом", - написала Донателла Версаче.

Память модельера почтили и в официальном аккаунте дома Versace. Там опубликовали фото Джанни Версаче в ярко зеленом свитере с подписью: "С любовью от всех в Versace".

Дизайнер и основатель бренда был убит 15 июля 1997 года рядом со своим домом в Майами в возрасте 50 лет. Его застрелил серийный убийца по имени Эндрю Кьюнанан. Несколькими днями позже он покончил с собой.

После смерти Джанни Версаче управление его модным домом взяла на себя его сестра Донателла.