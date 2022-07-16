Почему Юрий Шатунов ушел из "Ласкового мая"?

Композитор Сергей Кузнецов заявил, что певец Юрий Шатунов ушел из "Ласкового мая", потому что устал от образа мальчика-детдомовца. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание "Телепрограмма".

По его словам, артист также не хотел носить костюмы, которые ему навязывал продюсер. Именно поэтому Шатунов решил начать сольную карьеру.

"Ему не нравились брошки. Но он выполнял условия продюсеров", - сказал он.