В Монако состоится концерт Валерия Меладзе

Валерий Меладзе выступит в Монако с концертом в начале августа. Об этом сообщается в пресс-релизе организатора концерта, проекта BIG ART FESTIVAL в издании Hello Monaco, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Концерт состоится на площадке Yacht Club de Monaco.

"Грузинский артист признан одним из последних романтиков нашего времени. Поклонники Меладзе по всему миру любят его за бархатный голос, харизматичные выступления на сцене и глубину текстов песен, написанных братом Валерия Константином", - говорится в пресс-релизе.

"Избранной аудитории" концерта обещается встреча с Валерием Меладзе "в обстановке, в которой самые взыскательные гости смогут быть самими собой и получить услуги и ту роскошь, к которой они привыкли".

Стоимость билетов варьируется от €750 до €1200. Концерт состоится 6 августа.