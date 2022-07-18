https://news.day.az/showbiz/1479728.html Новая «Обитель зла» признана одним из худших сериалов в истории Netflix - ВИДЕО
Новая «Обитель зла» признана одним из худших сериалов в истории Netflix - ВИДЕО
Новый сериал Netflix "Обитель зла" получил плохие отзывы от пользователей агрегатора Rotten Tomatoes - его рейтинг составил всего 22%, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Это один из худших показателей среди всех заметных проектов стримингового сервиса. Особое недовольство зрителей вызвали сценарий, режиссура, а также каст-шоу.
"Обитель зла", очередная экранизация одноименной культовой серии видеоигр, вышла на Netflix 14 июля. Главные роли в проекте исполнили Элла Балинска, Паола Нуньес, Сиена Агудонг, Лэнс Реддик, Терло Конвери и другие.
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