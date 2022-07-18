Актер сериала «Хор» Блейк Дженнер арестован в США

Актер Блейк Дженнер арестован в Калифорнии за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Звезда "Хора" привлек внимание полиции, когда он не остановился на красный свет. Согласно полицейским документам, после проведения экспертизы было обнаружено, что актер вел машину с превышением допустимого уровня содержания алкоголя в крови.

Как сообщается, Дженнер был освобожден в тот же день. Артиста вызвали в суд.