Джонни Деппа заметили на свидании с новой женщиной в Италии

Джонни Депп был замечен во время свидания в Италии. Как сообщает TMZ, актер проводил время с неизвестной женщиной после выступления на джазовом фестивале в Умбрии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На одном из фото, которое сделали папарацци, Депп прогуливается под руку с предполагаемой возлюбленной. Пока личность таинственной спутницы актера с рыжими волосами неизвестна.