https://news.day.az/showbiz/1479841.html Джонни Деппа заметили на свидании с новой женщиной в Италии
Джонни Деппа заметили на свидании с новой женщиной в Италии
Джонни Депп был замечен во время свидания в Италии. Как сообщает TMZ, актер проводил время с неизвестной женщиной после выступления на джазовом фестивале в Умбрии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
На одном из фото, которое сделали папарацци, Депп прогуливается под руку с предполагаемой возлюбленной. Пока личность таинственной спутницы актера с рыжими волосами неизвестна.
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