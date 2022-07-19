Эмилии Кларк удалили часть мозга

Несколько лет назад звезда "Игры престолов" перенесла два инсульта. У актрисы диагностировали аневризму сосудов головного мозга, которая, несмотря на перенесенную операцию, только увеличилась, передает Day.Az со ссылкой на starhit.ru.

Из-за перенесенных инсультов у актрисы начались проблемы с речью. Ситуацию усугубляло и то, что все это произошло самый разгар съемок сериала "Игра престолов". Восходящая звезда Голливуда чувствовала себя разбитой, ее мечты рушились, едва начав воплощаться в жизнь.

К счастью, лечение оказалось успешным. Сейчас 35-летняя Эмилия активно продолжает сниматься в кино. Правда, болезнь продолжает напоминает о себе, ведь актриса - шутка ли! - потеряла часть головного мозга. Несмотря на трагедию, она старается относиться к жизни с юмором.

"Часть моего мозга больше нельзя использовать. Небольшой кусочек отсутствует. Это всегда заставляет меня смеяться", - улыбалась актриса.

Кларк отметила, что может оставаться в профессии благодаря хорошей памяти. "Чудо, что я могу говорить членораздельно и жить своей жизнью совершенно нормально, без каких-либо последствий... Я принадлежу к очень небольшому количеству людей, которые могут это пережить", - делилась Эмилия.

Актриса горда, тем что смогла исполнить роль Нины в спектакле "Чайка". Премьера постановки состоялась в начале июля в Лондоне. За режиссуру отвечал Джейми Ллойд, который прославился экспериментальным взглядом на классические произведения.

"Это был глубокий опыт... Очень смело взять такую ​​любимую и известную пьесу, как эта, и поставить в таком современном, урезанном формате. Вот почему ты играешь в театре. Это так захватывающе", - говорила Кларк.