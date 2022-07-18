Пугачевой сделали операцию на желудке?

Поклонники и злопыхатели стали чаще обсуждать новые фото уехавшей из России в Израиль певицы Аллы Пугачевой. Первые беспокоятся о ее здоровье, а вторые гадают, какой недуг она могла перенести.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, пластический хирург Марият Мухина уверена, что Примадонне была нужна помощь пластического хирурга. Как утверждает специалист, ей ушили желудок.

"Ей провели бариатрическую операцию. Подобные операции очень хорошо делали в Израиле. Наверняка, там остались врачи, которые ведут, сопровождают пациента после операции. Тем более что это серьезное хирургическое вмешательство. После него пациенту постоянно нужно делать осмотры", - рассказала Марият Мухина в беседе с изданием Readovka.