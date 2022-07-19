В дом Дрейка проник неизвестный мужчина

В особняк рэпера Дрейка проник неизвестный мужчина. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Полицейские прибыли в дом музыканта в Беверли-Хиллз после того, как сотрудник увидел кого-то рядом с бассейном. Правоохранительные органы задержали 23-летнего мужчину, который утверждал, что 35-летний Дрейк - его отец.

Самого рэпера не оказалось дома во время инцидента.