https://news.day.az/showbiz/1480187.html В дом Дрейка проник неизвестный мужчина
В дом Дрейка проник неизвестный мужчина
В особняк рэпера Дрейка проник неизвестный мужчина. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Полицейские прибыли в дом музыканта в Беверли-Хиллз после того, как сотрудник увидел кого-то рядом с бассейном. Правоохранительные органы задержали 23-летнего мужчину, который утверждал, что 35-летний Дрейк - его отец.
Самого рэпера не оказалось дома во время инцидента.
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