Рианна запустит собственную линию одежды для беременных

Барбадосская певица Рианна планирует выпустить коллекцию одежды для девушек в положении. Об этом сообщает HollywoodLife, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Рианна работает над созданием линии одежды для беременных в рамках Savage X Fenty", - сообщил HollywoodLife со ссылкой на источник, близкий к певице.

"Во время беременности ей неоднократно говорили, что она стала огромным источником вдохновения для многих девушек, поскольку разрушила стереотип о том, что приемлемо носить в положении. Теперь она хочет изменить представление о будущих мамах, создав бренд, который позволит им по-прежнему чувствовать себя сексуальными и красивыми во время беременности", - добавил инсайдер.