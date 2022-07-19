Джеки Чан снимет фильм об эвакуации китайских дипломатов из Сирии
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Актер Джеки Чан выступит продюсером нового фильма "Home Operation" об эвакуации китайских дипломатов из Сирии, рассказал директор участвующей в работе над картиной компании из ОАЭ Art Maker Production Зияд Али, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Фильм рассказывает о человеческих судьбах, сюжет строится вокруг того, как китайское правительство эвакуирует своих дипломатов и других граждан, а также иностранцев из некой ближневосточной страны, где разгорелась гражданская война", - рассказал Али.

Действия картины разворачивается в вымышленной стране Поман, сюжет основан на эвакуации китайцев из Йемена в 2015 году после начала гражданской войны. Али уточнил, что 40% фильма будет отснято в Сирии, съемки займут примерно 2,5 месяца и пройдут в Дамаске и других городах.