https://news.day.az/showbiz/1480298.html Netflix заявил о создании франшизы в духе «Звездных войн» и «Гарри Поттера»
Netflix заявил о создании франшизы в духе «Звездных войн» и «Гарри Поттера»
Вице-президент Netflix Мэтью Танелл в интервью Reuters сообщил о том, что в планах компании создать свою успешную и долгосрочную франшизу в духе "Звездных войн" и "Гарри Поттера", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам Танелла, компания уже ведет работу в этом направлении. "Но такие дела не делаются за ночь", - подчеркнул он.
Какой именно бренд будут разрабатывать в качестве франшизного, в компании пока не уточняют. В СМИ предполагают, что это могут быть "Очень странные дела".
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