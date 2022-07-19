https://news.day.az/showbiz/1480301.html На могиле Юрия Шатунова выставили дополнительную охрану
На могиле Юрия Шатунова выставили дополнительную охрану
Около могилы Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище был установлен дополнительный пост охраны, сообщается в Telegram-канале ГБУ "Ритуал", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В "Ритуале" подчеркнули, что ограничений к посещению места захоронения Юрия Шатунова нет. "В связи с интенсивным потоком граждан был выставлен дополнительный пост охраны для обеспечения правопорядка. Все желающие могут подойти к могиле и возложить цветы в рабочие часы Троекуровского кладбища с 9.00 до 19.00", - уточнили в администрации Троекуровского кладбища.
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