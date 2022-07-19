На могиле Юрия Шатунова выставили дополнительную охрану

Около могилы Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище был установлен дополнительный пост охраны, сообщается в Telegram-канале ГБУ "Ритуал", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В "Ритуале" подчеркнули, что ограничений к посещению места захоронения Юрия Шатунова нет. "В связи с интенсивным потоком граждан был выставлен дополнительный пост охраны для обеспечения правопорядка. Все желающие могут подойти к могиле и возложить цветы в рабочие часы Троекуровского кладбища с 9.00 до 19.00", - уточнили в администрации Троекуровского кладбища.