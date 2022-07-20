Дженнифер Лопес отказалась от медового месяца с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, которые ранее сыграли "тайную" свадьбу, не стали устраивать себе медовый месяц. 52-летняя актриса и певица опубликовала в соцсетях новую серию фотографий, на которых она изображена в тренировочной одежде, передает Day.Az со ссылкой на news.ru.

"Просто быть рядом с Беном каждый день - это и есть для меня самый настоящий медовый месяц", - заявила Лопес.

Несмотря на это, отмечается, что путешествие может состояться после следующей свадьбы артистов. Если их первая "тайная" свадьба была сыграна в Лас-Вегасе, то второе торжество они хотят устроить при участии членов семьи и близких друзей в Нью-Йорке.

О помолвке двух голливудских звезд 17 июля рассказали американские СМИ. Пара взяла разрешение на регистрацию брака в штате Невада, брак был заключен в округе Кларк, в состав которого входит Лас-Вегас

Джей Ло взяла фамилию мужа, и теперь она - Дженнифер Аффлек. Пара впервые обручилась в конце 2002 года, однако через два года актеры разорвали помолвку. В июле прошлого года Дженнифер Лопес и Бен Аффлек подтвердили свое воссоединение, а в начале года актер сделал предложение своей избраннице.